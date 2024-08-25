'Зеленые' аукционы должны ускорить строительство новых мощностей энергетики, – Игнатьев

Запуск в Украине зеленых аукционов ускорит строительство новых энергетических мощностей в стране и приблизит к европейским стандартам развития этого направления энергетики, сообщил Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Видео дня

"Аукционная система приближает нас к европейским правилам и стандартам рынка развития, в частности, "зеленой" распределенной генерации", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас государство готовит пилотный аукцион на привлечение инвестиций около 100 МВт и он надеется, что на таком аукционе отработаются все преимущества и недостатки и в дальнейшем страна будет выставлять на аукционы большие квоты на новые мощности ВИЭ.

В то же время Игнатьев считает, что государство должно проработать источники финансирования и гарантии для инвесторов по поддержке новых проектов ВИЭ, чтобы не произошло повторения ситуации с кризисом неплатежей перед существующими инвесторами. власти или государственные предприятия (Укрэнерго или Гарантированный покупатель) смогут покрывать эти стимулирующие тарифы от аукционов", – добавил эксперт.

Он отметил, что аукционы должны прийти на замену зеленому тарифу, который прекращает свое действие для предприятий зеленой энергетики в 2030 году.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, запланированный старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников. Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн, а еще 29 млрд грн долга перед инвесторами у ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.