Зарплаты украинцев должны впервые проиндексировать в августе: как пересчитают

В Украине те работодатели, которые не повышали должностные оклады работникам с декабря 2023 года, а также увеличивавшие их в январе и феврале 2024 года, в августе 2024 года должны будут впервые начислить индексацию. Ее размер зависит от того, когда произошел последний перерасчет.

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Об этом сообщает издание "Дебит-Кредит". По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне 2024-го по сравнению с маем 2024 составила 2,2%, с начала года – 4,3%. Следовательно, индекс инфляции за июнь 2024 года составляет 102,2%.

Хотя этот показатель и менее 103%, но он влияет на расчет индекса потребительских цен для начисления индексации. Декабрь 2023 стал "базовым" месяцем для расчета индексации. Это правило действует для тех, кто в 2024 г. не увеличивал оклады (месячные тарифные ставки) для работников. Для тех, кто увеличивал, – "базовым" является месяц повышения оклада (тарифной ставки).

В п. 5 Порядка №1078 отмечено, что в случае повышения тарифных ставок (должностных окладов) значение индекса потребительских цен в месяце, в котором происходит повышение, берется за 1 или 100 процентов. Он имеет еще один признак: исчисление индекса потребительских цен для проведения дальнейшей индексации осуществляется с месяца, следующего за месяцем повышения указанных денежных доходов населения.

Поскольку согласно Закону о Госбюджете-2024 вычисления начали с января 2024 года, то предыдущий месяц и является "базовым" – декабрь 2023 года.

Пример 1. Повышение окладов работников произошло в декабре 2023 (базовый месяц), и до августа 2024 зарплата не увеличивалась.

Расчет ИПЦ за январь – июнь 2024 г. составляет 104,3%.

ИПЦ превысил порог индексации (103%), поэтому в августе проведение индексации будет осуществляться впервые по показателю 4,3%.

Пример 2. Повышение окладов работников произошло в январе 2024 г. (базовый месяц), и к августу 2024 г. зарплата не увеличивалась.

Расчет ИПЦ за февраль – июнь 2024 г. составляет 1,038 = 1,003 х 1,005 х 1,002 х 1,006 х 1,022. То есть в процентах ИПЦ составляет 103,8%.

И в этом случае ИПЦ превысил порог индексации (103%), поэтому в августе нужно будет индексировать зарплату этих работников (в пределах прожиточного минимума 3028 грн), но уже в размере 3,8%.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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