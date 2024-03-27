'Зарплатное' бронирование может привести к остановке украинских предприятий, – Магда

Правительственный проект закона о мобилизации, предусматривающий, что бронировать будут только за зарплату свыше 35 тысяч гривен, является критической ошибкой и закладывает мощную мину в условиях войны социальную стабильность. Поэтому министерству экономики и Юлии Свириденко следует иметь запасной план, если эта модель приведет к закрытию предприятий.

Такое мнение высказал директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Создается впечатление, что власть забыла, какой смысл вообще закладывается в понятие бронирования. Бронирование – это не спасение от мобилизации определенных категорий людей. Это механизм, который должен работать на обеспечение экономической безопасности Украины и помогать выстоять нашей экономике. Интересно, что думает на этот счет первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко? Именно ее ведомство имеет наивысшую ответственность по вопросу функционирования нашей экономики и усилению экономической безопасности. Есть ли у ведомства план Б – на случай, когда за неимением персонала начнут останавливаться предприятия, которые обеспечивают войну деньгами?", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в Украине средняя зарплата чуть не дотягивает до 20 тысяч, так что "зарплатный" подход к бронированию – откровенно дискриминационный. Кроме того, он напомнил, что бойцы на передовой критикуют эту модель за то, что "бедные будут умирать за богатых".

"Самая логичная и справедливая модель мобилизации заключается не в подсчете чужих денег. И не в попытках обложить налогом "трусов". Куда логичнее предоставлять возможность предприятиям самостоятельно выбирать, каких работников бронировать. И чем больше предприятие, чем больше налогов оно генерирует, чем больше работников – тем больше право на бронь оно должно получать. Потому что это предприятие удерживает на плаву нашу экономику, инвестирует в оборону страны и повышает наши шансы победить РФ", – резюмировал Магда.

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.