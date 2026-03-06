УкраїнськаУКР
Закрытие цехов "АрселорМиттал Кривой Рог" является следствием внедрения CBAM, – Беленький

Закрытие отдельных производственных подразделений на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" связано со сложной ситуацией в металлургической отрасли и введением европейского механизма углеродной корректировки импорта Carbon Border Adjustment Mechanism, заявил глава Федерация металлургов Украины Сергей Беленький.

По его словам, в начале 2026 года предприятие закрыло цех блюминга и прекратило работу ЛМЗ, что фактически означает начало сокращений в отрасли.

Беленький отметил, что менеджмент компании ранее предупреждал органы власти о возможности таких шагов в случае нерешения ключевых проблем.

Катализатором решений стало вступление в силу с 1 января 2026 года механизма CBAM, на отсрочку которого рассчитывали украинские экспортеры.

Ранее многочисленные эксперты и украинские промышленники отмечали необходимость введения особых условий для Украины. Соответствующее решение должны продвигать украинские чиновники. Отсутствие такого решения нанесет экономике удар, который она может не выдержать.

