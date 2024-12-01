ЗАЭС спасли от блекаута: как ремонтные бригады ликвидировали опасные последствия вражеских обстрелов
Украинские энергетики ликвидировали угрозу блэкаута на временно захваченной войсками России Запорожской атомной электростанции. После очередного обстрела российских оккупантов была повреждена линия, которая питает ЗАЭС.
Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили на официальном Telegram-канале Укрэнерго. Там отметили, что повреждения были устранены.
"Ремонтные бригады "Укрэнерго" ликвидировали повреждение высоковольтной линии, обеспечивающей питание оккупированной Запорожской атомной электростанции. В ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, питающая ЗАЭС", – говорится в сообщении.
Как отметили в Укрэнерго, восстановительные работы начались сразу же после получения необходимых разрешений от военнослужащих.
"В настоящее время оккупированная Запорожская АЭС заживлена как по основной, так и по резервной высоковольтной линии электропередачи", – уточнили в компании.
Министр энергетики Герман Галущенко со своей стороны заявил, что питание станции на одной линии крайне опасно.
"Электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Гарантировать же безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции может только ее возвращение под контроль Украины", – добавил он.
За время оккупации русскими войсками ЗАЭС уже восемь раз переживала блекауты.
Напомним, что 21 ноября в Минэнергетики сообщили, что ЗАЭС оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов одной из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную станцию с объединенной энергосистемой Украины.
В ведомстве тогда подчеркнули: если блекаут на станции таки наступит, это создаст угрозу радиационной безопасности.
В последнее время целью российских атак стала не только оккупированная ЗАЭС, но и атомные станции на территории подконтрольной Украине. Из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание.
Как сообщал OBOZ.UA, в РФ пригрозили прекратить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре. В Украине отреагировали на угрозы врага и назвали их "актом ядерного терроризма".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!