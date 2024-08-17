Введут ли графики отключения электроэнергии 18 августа: в "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой

В "Укрэнерго" сообщили, что не планируют вводить графики ограничения потребления электроэнергии 18 августа. Однако при этом энергетики попросили сократить потребление тока с 18:00 до 23:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "18 августа ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 18:00 до 23:00", – обратились в "Укрэнерго" .

Ранее в "Укрэнерго" также сообщалось о том, что на следующей неделе, с 19 августа, ожидается значительное потепление. Жара может снова привести к значительному росту потребления тока. По оценкам энергетиков возможен рост потребления на 10-12%. Такая ситуация также отразится и на энергетическом балансе.

Ожидается увеличение импорта из стран ЕС . Однако также возможен ввод графиков отключения электроэнергии. Это будет зависеть, в том числе, и от того, насколько украинцы сознательно будут относиться к потреблению тока. Если есть возможность, лучше отказаться от использования электрических приборов, потребляющих большое количество электроэнергии в период пиковой нагрузки.

Если в августе ограничения могут избежать, то после похолодания сделать это будет очень трудно. В середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон. Об этом говорится в разъяснении ДТЭК, которые компания опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях. Зимой начинается период пикового потребления.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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