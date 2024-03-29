'ЗСУ, поранені та діти': Михайло Шелемба розповів про напрямки допомоги від 'Датагруп' та Volia

Українські топові бізнеси за два роки великої війни разом спрямували на гуманітарні потреби країни та підтримку армії 48 млрд грн. Серед найбільших донорів – компані "Датагруп" і Volia, внесок яких сягнув 340 млн грн. Михайло Шелемба, СЕО компаній, розказав, куди йшла допомога.

Від перших днів повномасштабного вторгнення фокус уваги компаній "Датагруп" і Volia був на допомозі ЗСУ, державі і населенню, що постраждало внаслідок воєнний дій. Михайло Шелемба вважає, що бізнес не може вижити в країні, в якій йде війна, якщо не долучається до допомоги. Ба більше – ресурс бізнесу робить допомогу системнішою.

"Це не лише про корпоративну соціальну відповідальність, це – наш моральний обов’язок. Адже без того, що країна переможе у війні РФ проти України, буде неможливе будь-яке існування бізнесу далі, – каже Михайло. – Кожен має робити те, на що вистачає його можливостей, аби зберегти країну, в якій далі зможе працювати. Та підтримувати тих, хто самотужки не впорається".

Так, компанії "Датагруп" і Volia відправили до ЗСУ багато затребуваного телеком-обладнання на загальну суму 295 млн грн – рації, приймачі, репітери, антени, устаткування для супутникового зв’язку та протидії кібератакам. Забезпечили фронтових медиків Львівського оборонного кластеру великою партією бронежилетів. Долучились внеском у 10 млн грн до президентської благодійної платформи UNITED24. Спрямували 1,1 млн грн на придбання ДСНС насосів для відкачування води, предметів першої необхідності та інших речей для населення Херсонщини після підриву окупантами Херсонської ГЕС. Підключили безкоштовний інтернет у понад 500 шкіл, бомбосховищ та гуманітарних центрів. Тривалий час фінансово підтримували місію медиків-волонтерів з БФ "Frida", що надають безкоштовну медичну допомогу мешканцям близьких до лінії фронту територій. Долучились до низки інших важливих справ.

З 2023 року компанії "Датагруп" і Volia щомісячним внеском в 1 млн грн допомагають Фонду "Центр спасіння життя", що займається евакуацією важко поранених з гарячих точок.

"Ми обрали для себе три основні напрями підтримки – ЗСУ, поранені і діти, – акцентує Михайло Шелемба. – І зараз найбільша увага – допомозі воїнам, які отримали поранення, та дітям-сиротам війни".

Проєкт "НАШІ ДІТИ", який з’явився за ініціативи Михайла Шелемби у співпраці з БФ "Я Майбутнє України", допомагає дітям, що втратили одного чи обох батьків внаслідок війни. Ця недержавна програма реалізується спільно із Ювенальною поліцією України.

Зараз проєкт завдяки партнерам підтримує вже 112 дітей, 68 з них – під безпосередньою опікою компаній "Датагруп" і Volia. На потреби кожної дитини до повноліття щомісяця перераховується 10 тис. грн.

"Ці діти через війну лишились батьків, але вони не мають втрачати і своє майбутнє, – каже Михайло. – Бізнес, меценати, благодійники – мі всі можемо об’єднуватись, аби супроводити осиротілих дітей у дорослішанні. Дати їм фінансову допомогу, запросити до себе в компанію на екскурсію, організувати дитяче свято чи оплатити курс навчання професії. Так ми можемо вшанувати пам’ять загиблих батьків і не залишити дітей наодинці у найскладніший період їхнього життя. Долучайтесь – це справді важливо".

Аби можна було взяти під опіку більше дітей-сиріт і надавати їм фінансову, юридичну, психологічну, освітню, менторську та іншу допомогу, СЕО компаній "Датагруп" і Volia запрошує бізнеси України ставати партнерами проєкту "НАШІ ДІТИ". Долучитися можна тут.

"Ми вдячні всім, хто системно продовжує підтримувати Україну – кожен у своєму напрямку, – резюмує Михайло Шелемба. – Окрема подяка – абонентам Volia, які спрямовують на допомогу ЗСУ свої бонуси за програмою Volia Бонус. У такий спосіб вже було перераховано військовим 1,6 млн грн. Усі разом ми можемо робити більше!"