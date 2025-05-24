"Все процедуры завершены": Гетманцев рассказал о запуске Соглашения о создании инвестиционного фонда с США

Завершены все процедуры, связанные с запуском Соглашения о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Таким образом, выполнены все необходимые формальности, чтобы Соглашение начало работать.

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Так, 23 мая состоялся последний этап - обмен дипломатическими нотами. Об этом в своем в Telegram написал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Подготовительная стадия уложилась в очень сжатые сроки:

30 апреля Соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления было подписано в Вашингтоне;

Верховной Раде понадобилась всего неделя, чтобы уже 8 мая принять закон о ратификации этого документа;

12 мая закон был подписан президентом Владимиром Зеленским;

13 мая Международная финансовая корпорация развития США и Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины подписали два коммерческих соглашения - об ограниченном партнерстве и об LLC, которое будет выступать генеральным партнером в Фонде.

Для нас очень важно, чтобы такой высокий темп поддерживался и в процессе регистрации соответствующих структур, назначения уполномоченных ответственных лиц от Украины и США в них, и собственно уже на этапе привлечения инвестиций.

Не секрет, что объемы международной помощи, которые получает Украина по таким инструментам, как запущенные для нас Европейским Союзом (Ukraine Facility) и МВФ (EFF), постепенно будут уменьшаться.

Следовательно, все более важное значение для восстановления Украины будут приобретать инвестиции. Наши потребности в ресурсах огромны – по данным Отчета RDNA4 Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН, по состоянию на начало нынешнего года они оценивались в 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия, то есть в среднем более 52 млрд долларов ежегодно (для сравнения – все накопленные нами за время независимости прямые иностранные инвестиции - менее 56 млрд долларов).

Необходимо, чтобы .Фонд как можно скорее включился в работу по реализации этой задачи. Он - первая официально оформленная со стратегическим партнером институция, созданная специально для восстановления Украины. И он точно не имеет права на ошибки или задержки - ведь на этот Фонд внимательно будут смотреть и другие наши потенциальные партнеры и союзники, которых мы рассчитываем привлекать для восстановления Украины, и для которых он должен стать образцом "истории успеха, достойной масштабирования".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривну по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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