Впервые в Украине: в правительстве анонсировали планы продлить евроколею от Ужгорода до Львова

В правительстве рассказали о планах продолжить евроколею от Ужгорода до Львова и построить отрезок Скнилов – Мостиська-2. Это откроет прямой путь от Львова до Польши и далее в другие страны Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территории Алексей Кулеба в Telegram. По его словам, на эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.

"Следующий этап – продолжение евростандартной колеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов – Мостиська-2. Это откроет прямой путь от Львова в Польшу и далее в другие страны ЕС. На эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки", – отметил Кулеба.

Чиновник добавил, что это начало масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть. Кулеба также поблагодарил Укрзализныцю, украинских железнодорожников и всех, кто работал ради этого результата, а также европейских партнеров Украины, без которых, по его словам, этот совместный проект был бы невозможен.

В Украине открыли первую евроколею

Кулеба также проинформировал об открытии первой в современной истории евроколеи, которую построили с нуля. Речь идет об участке евростандарта 1435 мм протяженностью 22 км между Чопом и Ужгородом.

"Благодаря этому Ужгород стал первым областным центром, который получил прямое железнодорожное сообщение с Европейским Союзом. Уже с 12 сентября отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену", – отметил министр, отметив, что продажу билетов открыли в пятницу, 5 сентября.

Кроме этого, 5 сентября Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский открыли этот проект европейскими партнерами и представителями железнодорожных компаний.

Сколько длилось строительство и за чьи средства

Строительство длилось ровно год – от августа 2024-го до августа 2025-го.

– от августа 2024-го до августа 2025-го. Общая стоимость 1,3 млрд грн: половина средств – грант ЕС в рамках Connecting Europe Facility, другая половина – кредит Европейского инвестиционного банка.

половина средств – грант ЕС в рамках Connecting Europe Facility, другая половина – кредит Европейского инвестиционного банка. Электрификация стартует осенью. Часть расходов покроет CEF, а в государственном бюджете на 2025 год уже предусмотрено 128 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, открытие 24-километрового участка европейской колеи стандарта 1435 мм – от Чопа до Ужгорода, состоялось 5 сентября. Предполагается, что это позволит украинцам добираться за границу без пересадок – поезда в/из ЕС будут доезжать до Ужгорода без перестановки колесных парт. Когда именно будут открыты новые маршруты, пока неизвестно.

