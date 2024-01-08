Возможно ли финансово ограничить ухилянтов в Украине: в Нацбанке дали ответ

У Национального банка Украины (НБУ) пока не существует возможности финансово ограничивать людей, уклоняющихся от мобилизации. Однако поскольку Украина представляет себя как цифровую страну, то ей не следует прибегать к "таким финансовым репрессиям".

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Об этом рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире "Мы-Украина". При этом некоторые правоохранительные органы страны имеют возможность применить такие ограничения.

"В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодня, я, откровенно говоря, такой возможности не вижу. На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, может раскрываться только в отдельных случаях.

В большинстве случаев – по решению суда. То есть у отдельных правоохранительных органов больше возможностей, но все же они не безграничны", — сказала Рожкова.

По ее словам, должны быть задействованы другие механизмы. "Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации — всего этого можно цивилизованным способом достичь", — добавила она.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в украинском парламенте заявили, что законопроект об изменениях в мобилизации будет "очень существенно изменен" перед голосованием. У народных депутатов есть вопросы практически к каждой статье документа.

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