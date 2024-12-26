Война все сильнее бьет по кошельку россиян: инфляция в РФ побила рекорд

Инфляция в России продолжает ускоряться на фоне, из-за чего за неделю с 17 по 23 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,33%, а с начала месяца – 1,3%. В результате накопленная с начала года инфляция достигла 9,5%, превысив показатель за весь прошлый год (7,4%).

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Как сообщают росСМИ, ссылаясь на данные Росстата. Но по данным Минэкономразвития, годовая инфляция установила новый максимум с февраля 2023 года – 9,7%, а темпы роста цен на продукты переписали рекорд с октября 2022 года – 11,41%.

Экономические аналитики отмечают, что все факторы повышенной инфляции в России остаются в силе. В частности, ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, зарплаты растут высокими темпами, а экономика страны-агрессора остается относительно закрытой.

Согласно Росстату, эпицентром инфляционного пожара остается рынок продовольствия, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. В частности, с начала года сильнее всего подорожали:

картофель – на 90,5%;

лук — на 46,6%;

капуста — на 46,6%;

свекла — на 32,3%;

огурцы – на 22,1%;

яблоки – на 20,2%;

морковь – на 15%.

сливочное масло – более 35%;

молоко – на 19,7%;

сметана – на 19,2%;

баранина – на 23,1%;

говядина – на 12,9%.

В виде высокой инфляции россияне "ощущают негативные последствия санкций", отмечают эксперты. Также до двузначных темпов ускорилась инфляция на полках аптек: рост цен на анальгин с начала года достиг 12,7%, на нимесулид – на 10,7%, цены на поливитамины взлетели на 22%.

А в ближайшие месяцы инфляция продолжит ускоряться: в январе–феврале она может достичь 11–11,5%. Центробанк РФ может вернуться к повышению ключевой ставки, от которого отказался на декабрьском заседании, оставив ставку на самом высоком для России с 2003 года уровне – 21%.

Также OBOZ.UA сообщал, что жителей России в обозримом будущем может ожидать заморозка депозитов. Такой сценарий возможен, если на фоне будущего снижения процентных ставок россияне побегут в банки забирать свои деньги, что в свою очередь приведет к галопирующей инфляции.

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