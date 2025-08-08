Пытался повлиять на судью ВАКС: подозреваемого в коррупции главу АМКУ хотят отстранить
Действующего главу Антимонопольного комитета Украины(АМКУ), которого подозревают в многомиллионной коррупции, хотят отстранить от должности. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) утверждают, что, оставаясь на своей должности, чиновник может повлиять на судью.
Об этом сообщили в САП. И хотя в сообщении не указывается имя топ-чиновника, вероятно речь идет о Павле Кириленко, поскольку именно он сейчас возглавляет АМКУ.
Детали
Отмечается, что после направления обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд адвокат Кириленко направил ходатайство об отводе судьи Натальи Мовчан, которая рассматривает дело по существу. В заявлении сказано, что чиновник может принять решение, в том числе негативное, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Кириленко это заявление поддержал.
Учитывая это прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении Кириленко. Это должно
- предотвратить противоправное поведение обвиняемого;
- использование им своей должности для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц;
- помешать препятствованию уголовному производству иным образом.
Прокуроры отметили, что они обратились к следственному судье с таким ходатайством впервые, поскольку во время досудебного расследования Кириленко не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию. О результатах рассмотрения ходатайства станет известно позже.
Дело Кириленко: детали
Что установило следствие
В 2020-2023 годах фигурант, занимая должность руководителя областной государственной военной администрации, по данным следствия, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль:
- 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом площадью более 220 кв. м;
- 2 земельных участка под Киевом;
- 2 гаражных бокса и 6 машино-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль ВМԜ Х3.
Права собственности были зарегистрированы на родственников жены чиновника. В своих декларациях он не указал сведений о приобретенном имуществе. В то же время общая стоимость "нажитого" составила 72,8 млн грн.
"Часть активов была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", – отметили в САП. Так, в 2022 году в должности начальника Донецкой ОГА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составляла 846 тыс. 991,21 грн.
Расследование и подозрения
"Поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование материалов журналистского расследования "Радио Свобода", – отмечают правоохранители. Еще 14 августа 2024 года чиновнику было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:
- Статья 368-5 – незаконное обогащение.
- Часть 2 статьи 366-2 – декларирование недостоверной информации.
Также уже в 2025 году подозрение получила жена Кириленко – Алла. Ее подозревают в правонарушениях, предусмотренных той же ст. 368-5, а также определено как соучастницу (ч. 5 ст. 27).
Что известно о Павле Кириленко
Павел Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией с лета 2019-го до осени 2022 года. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.
5 сентября 2022 года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. Как было написано в документе, Кириленко сам подал заявление.
6 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета.
Кириленко родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".
Чиновник имеет юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в суд дело о незаконном обогащении главы АМКУ на 72 млн грн направили 23 июля. Тогда же детективы Национального антикоррупционного бюро открыли материалы дела стороне защиты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!