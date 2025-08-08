Пытался повлиять на судью ВАКС: подозреваемого в коррупции главу АМКУ хотят отстранить

Действующего главу Антимонопольного комитета Украины(АМКУ), которого подозревают в многомиллионной коррупции, хотят отстранить от должности. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) утверждают, что, оставаясь на своей должности, чиновник может повлиять на судью.

Об этом сообщили в САП. И хотя в сообщении не указывается имя топ-чиновника, вероятно речь идет о Павле Кириленко, поскольку именно он сейчас возглавляет АМКУ.

Отмечается, что после направления обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд адвокат Кириленко направил ходатайство об отводе судьи Натальи Мовчан, которая рассматривает дело по существу. В заявлении сказано, что чиновник может принять решение, в том числе негативное, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Кириленко это заявление поддержал.

Учитывая это прокурор САП обратился в суд с ходатайством об отстранении Кириленко. Это должно

предотвратить противоправное поведение обвиняемого;

использование им своей должности для влияния на участников уголовного производства через их близких лиц;

помешать препятствованию уголовному производству иным образом.

Прокуроры отметили, что они обратились к следственному судье с таким ходатайством впервые, поскольку во время досудебного расследования Кириленко не делал никаких попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию. О результатах рассмотрения ходатайства станет известно позже.

Дело Кириленко: детали

Что установило следствие

В 2020-2023 годах фигурант, занимая должность руководителя областной государственной военной администрации, по данным следствия, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м; дом площадью более 220 кв. м;

площадью более 220 кв. м; 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса и 6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

Права собственности были зарегистрированы на родственников жены чиновника. В своих декларациях он не указал сведений о приобретенном имуществе. В то же время общая стоимость "нажитого" составила 72,8 млн грн.

"Часть активов была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок", – отметили в САП. Так, в 2022 году в должности начальника Донецкой ОГА зарплата Павла Кириленко с учетом оклада, надбавок и премий составляла 846 тыс. 991,21 грн.

Расследование и подозрения

"Поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование материалов журналистского расследования "Радио Свобода", – отмечают правоохранители. Еще 14 августа 2024 года чиновнику было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

Статья 368-5 – незаконное обогащение .

. Часть 2 статьи 366-2 – декларирование недостоверной информации.

Также уже в 2025 году подозрение получила жена Кириленко – Алла. Ее подозревают в правонарушениях, предусмотренных той же ст. 368-5, а также определено как соучастницу (ч. 5 ст. 27).

Что известно о Павле Кириленко

Павел Кириленко руководил Донецкой областной военной администрацией с лета 2019-го до осени 2022 года. До этого он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

5 сентября 2022 года после согласования правительства президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации. Как было написано в документе, Кириленко сам подал заявление.

6 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета.

Кириленко родом из Донецкой области, из оккупированной с 2014 года Макеевки. Как рассказывал Кириленко в интервью Суспільному, он был в ныне оккупированном РФ Донецке в последний раз в июне 2014 года. Часть его семьи осталась в оккупации. На вопрос о них Кириленко жестко ответил: "Хотите, жестко отвечу? У меня нет там семьи. Нет никого, нет людей этих. И они об этом знают".

Чиновник имеет юридическое образование. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в суд дело о незаконном обогащении главы АМКУ на 72 млн грн направили 23 июля. Тогда же детективы Национального антикоррупционного бюро открыли материалы дела стороне защиты.

