В Украине тариф на свет всегда был в два раза меньше себестоимости, – Плачков

Тариф на электроэнергию всегда был вдвое меньше себестоимости производства электричества.

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Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Тарифы на электроэнергию в Украине всегда за все годы были вдвое меньше, чем себестоимость, как минимум. И они постоянно были самыми низкими даже в мире, кроме Туркменистана. Это такое ноу-хау было в Украине и оно есть до сегодняшнего дня", – сказал он.

Плачков добавил, что потом возникает необходимость поднимать тариф и его увеличивают скачками – в два или два с половиной раза.

Также он добавил, что повышение тарифа поможет энергетикам в восстановлении поврежденной врагом энергосистемы, но не позволит покрыть все необходимые на ремонт затраты.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонты, а также платить в бюджет больше налогов.