В Украине разоблачили сеть подпольных покер-клубов: стали известны детали

В Украине разоблачили сеть подпольных покер-клубов, на данный момент организатору и сообщникам уже объявлено о подозрении. Кэш-гра проводилась за средства лиц – участников игры.

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Игра не имела временных рамок, имела четко фиксированные, не прогрессирующие ставки, которые обязан был сделать до того, как он получит карты и заявляет разрешительный размер фишек. В ходе игры администрация заведения отчисляла из игроков от каждого Пота (банка) комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры, сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Детективы ТУ БЭБ в Киевской области пресекли незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Объявлены 4 подозрения о совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы по ч. 3 статьи 28, ч. 2 статьи 203-2, ч. 3 статьи 209 УК Украины.

Детективы БЭБ провели 3 обыска по адресу размещения покерных клубов. Изъято более 1,3 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола и т.д.", – говорится в сообщении ведомства.

Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны фигурантов и 38 столов для игры в покер, игральные карты и фишки. По результатам следствия установлено, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры – кэш-игру в покер.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украину компания импортировала товары на 94,2 млн грн, но продала часть из них по цене, превышающей стоимость импорта более чем в 44 раза. Это свидетельствует о фиктивной операции с целью получения прибыли и налоговом мошенничестве.

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