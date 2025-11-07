'В критических условиях каждый кубометр внутреннего газа становится стратегическим ресурсом', – независимый председатель совета директоров Enwell Energy Чак Валескини

Независимый председатель совета директоров британской Enwell Energy Чак Валескини в интервью Forbes Ukraine отметил, что накануне начала отопительного сезона потерянные из-за войны объемы газа приходится компенсировать за счет импортных поставок.

"Очень тревожно, что в условиях войны внутренняя добыча значительно сократилась, что автоматически повышает зависимость Украины от дорогого импортного ресурса", – отметил он.

Поэтому в таких условиях каждый кубометр внутреннего газа становится стратегическим ресурсом.

Говоря о потенциале производственных активов Enwell Energy в Украине, Чак Валескини отметил: "Возобновив добычу сейчас, компания могла бы обеспечить в отопительный период еще 70 млн кубометров газа, 10 000 т конденсата, 7000 т нефти и 5500 т сжиженного газа". Таким образом, значительную часть импортного газа можно было бы заместить внутренним ресурсом, который уже готов к использованию, а не тратить время на импортозамещение (переговоры, согласование цен, налаживание логистики). Поэтому гораздо эффективнее обеспечивать страну собственными ресурсами, чем постоянно договариваться об импорте.

По его глубокому убеждению, в нынешних условиях каждый кубометр и каждый баррель имеют критическое значение.

"Важно, что эти ресурсы уже находятся в Украине и их можно будет оперативно направлять на нужды украинцев", – заявил глава британской компании.

Напомним, 5 мая 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины остановила действие лицензии британской Enwell Energy. Из-за этого компания потеряла возможность добывать на Васищевском (Харьковская область) и Свистунковско-Червонолуцком (Полтавская область) газоконденсатных месторождениях. Это решение Чак Велескини назвал "чрезвычайно тревожным прецедентом. "Если публичная компания, которая полностью соблюдает законодательство и имеет длительную историю работы в стране, может потерять лицензии без правовой защиты, то ни один инвестор не может чувствовать себя в безопасности. Такой уровень риска превышает даже геополитические или коммерческие вызовы и может отпугнуть критически необходимый капитал для восстановления экономики и энергетики Украины", – заявил независимый председатель совета директоров.

Через два года попыток возобновить действие лицензий Enwell Energy была вынуждена инициировать арбитражное производство против Украины - в соответствии с Соглашением между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств.