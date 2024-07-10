В Киеве показали графики отключения электроэнергии: очереди 10 июля поменяли

В Киеве 10 июля графики отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. При этом с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.

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"Завтра, 10 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди. Питание объектов критическая инфраструктура не ограничивается", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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