В Киеве обсудят тарифы 'Укрзалізниці', учитывая критическое влияние на экономику

10 сентября в Киеве состоится специальная экспертная дискуссия, посвященная тарифной политике в сфере железнодорожных грузовых перевозок на 2025–2026 годы.

Видео дня

Мероприятие организовывает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Основная цель дискуссии – налаживание прозрачного диалога между АО "Укрзалізниця" и участниками рынка с целью формирования прогнозируемой тарифной политики, которая бы отвечала рыночным условиям и способствовала построению эффективного партнерства с клиентами. в рамках подготовки к мероприятию ЦТС приглашает специалистов и заинтересованные стороны принять участие в опросе относительно приоритетов новой тарифной модели.

Среди вариантов – дифференциация тарифов в зависимости от технологии перевозок, индексация с учетом макроэкономических показателей, введение свободного тарифообразования, а также механизмы компенсации убыточных пассажирских перевозок.

Эксперты и бизнес-ассоциации неоднократно обращали внимание на недопустимость политики постоянного повышения тарифов для бизнеса без решения проблем неэффективности самой железнодорожной монополии. В частности, в 2022 году тарифы на грузовые перевозки рекордно выросли на 70%. Дальнейшее подорожание логистики может стать разрушительным для экспортно ориентированных отраслей экономики Украины.