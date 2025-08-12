В госбанке рассказали об итогах проекта 'Поддержка энергоустойчивости микро- и малых предприятий Украины'

В Киеве подвели итоги проекта "Поддержка энергоустойчивости микро- и малых предприятий Украины". Об этом отчитался Sense Bank на своем официальном сайте. Грантовый проект стартовал 10 февраля 2025 года. Инициатива была реализована в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA, которая совместно финансировалась правительством Германии и Норвежским агентством по развитию сотрудничества (NORAD) при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Внедрял программу Фонд развития предпринимательства.

Как отмечается в новости, государственный Sense Bank как уполномоченный банк программы реализовал проекты на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Грантовые средства предприниматели направляли в основном на реализацию приобретения импортного и отечественного оборудования для производства электричества из возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. В общем итоге более 42% заявок, поступивших в Sense Bank, были одобрены.

"Участие в проекте "Поддержка энергоустойчивости микро- и малых предприятий" – знаковое событие для Sense Bank, поскольку это наш первый опыт в грантовых программах. Могу с уверенностью сказать, что благодаря слаженной работе всех без исключения участников и партнеров проект состоялся успешно и помог бизнесу сделать реальные шаги навстречу энергетической независимости", – подчеркнула Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

"Через поддержку малых и средних предприятий в вопросах энергоэффективности мы строим фундамент сильной экономики будущего. Проект по энергоустойчивости показал, что даже в прифронтовых регионах бизнес готов работать над собственной энергонезависимостью. Чтобы эти решения были современными и действительно эффективными, Минэкономики вместе с Офисом зеленого перехода запустили "Зеленую платформу" на портале "Сделано в Украине" – цифровой каталог программ зеленого финансирования, который помогает бизнесу и громадам находить ресурсы для внедрения энергосберегающих решений и устойчивой модернизации", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

"Каждый грант от наших международных партнеров, направленный на поддержку энергоустойчивости малого бизнеса, – это не просто сэкономленные киловатты в условиях полномасштабной войны, когда Россия пытается полностью разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру. Это сохраненные рабочие места, стабильная работа и развитие предприятий, а главное – инвестиция в экономическую и финансовую выносливость страны", – отметил заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

"Фонд развития предпринимательства уже продемонстрировал, что может быстро и эффективно реагировать на вызовы. Благодаря партнерству с международными донорами украинский бизнес получил десятки миллионов гривен на восстановление, модернизацию и повышение устойчивости бизнеса в сверхсложных условиях", – резюмировал Валерий Майборода, первый заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства.