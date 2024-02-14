В энергосистеме дефицита не наблюдается, в резерве семь блоков ТЭС – Минэнерго

В украинской энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается, в резерве семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Как отмечается, собственного поколения достаточно для покрытия потребностей потребителей, планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

В министерстве сообщили, что за сутки в кратковременные ремонты выводили два корпуса ТЭС, на которых устранили замечания и вернули к работе. В резерве – семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", – заверили в министерстве.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" заявляли, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.

Накануне сообщалось, что в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 февраля получила значительные повреждения и прекратила работу одна из ТЭС на Днепропетровщине.