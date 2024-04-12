В ДТЭК оценили масштаб разрушений в результате последнего обстрела энергосистемы

В результате последнего обстрела энергосистемы, который произошел 11 апреля, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телеэфире.

"Вчера во время утренней атаки попали под обстрелы наши станции. Были попадания, мы потеряли генерацию на станциях, они сильно повреждены. Продолжаются разборы завалов и дефектирование повреждений", – сказал он.

Сахарук добавил, что в результате последних атак ТЭС компании получили существенные повреждения. Многие энергоблоки уничтожены, и не менее сильно повреждены, из-за чего сейчас трудно говорить об их быстром восстановлении.

"Мы работаем над тем, чтобы это было максимально быстро, но есть и вопросы по части оборудования – оно ценное, жидкое, и взять его просто порой негде. На это нужны очень большие средства", – объяснил он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что сейчас компания работает с Министерством энергетики, чтобы найти оборудование.

"Работаем над тем, чтобы найти оборудование на станциях, закрытых в Европе, откуда можно хотя бы частично снять оборудование, которое было в использовании, но оно работает, чтобы максимально быстро привезти на станции, установить и восстановить хотя бы частично генерацию", – подчеркнул Сахарук.

Напомним, 11 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической системе Украины, в результате чего были существенно повреждены объекты тепловой генерации.