Установленные на энергорынке прайс-кепы блокируют импорт электроэнергии, – Харченко

Следует отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.), потому что сейчас они являются ключевой причиной, почему нет импорта электроэнергии.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В частности, он рассказал, что в энергосистеме возникла проблема отсутствия импорта электроэнергии, что мешает покрывать дефицит электричества, когда это нужно.

Харченко пояснил, что эта проблема связана с тем, что в Украине действуют ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые мешают импортировать электричество, когда цена в Европе выше этих ограничений.

"Здесь важно, чтобы Комиссия по регулированию рынков электроэнергии и коммунальных услуг – НКРЭКУ, как можно скорее отреагировала на запрос: отмените, пожалуйста, ограничения цен, они мешают импорту. Мы не можем импортировать электричество, если цена в Европе выше ограничений, которые НКРЭКУ ввел на украинском рынке", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ценовые ограничения – это сейчас ключевая причина, почему предприятия не имеют возможности импортировать электричество. Это экономически нецелесообразно.

"И здесь, чем быстрее это ограничение будет снято, тем легче будет бизнесам увеличить объем импорта и заводить электричество в Украину", – подытожил Харченко.

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что для полноценного импорта электроэнергии из Европейского Союза Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии.