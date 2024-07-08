Унификация тарифов на распределение э/э нанесет бизнесу 5-6 млрд грн убытков в год, – Кущ

Если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн. Об этом заявил экономист Алексей Кущ, комментируя соответствующую информацию НКРЭКУ, пишет УНІАН.

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"Это очень странная инициатива, поскольку сама унификация этих тарифов противоречит европейскому опыту и мировой практике, а также здравому смыслу", – сказал он.

По его словам, в результате приведения тарифов к одному уровню приведет к несправедливому перераспределению расходов на обслуживание сетей между разными группами потребителей: "Для энергоемких предприятий тарифы на распределение возрастут с 24 коп. до 1,21 грн за кВт-ч (без НДС), тогда как для мелких потребителей уменьшится с 1,65 грн. до 1,21 грн. за кВт-ч (без НДС)", – отметил Кущ.

Кроме этого, как отметил экономист, будут созданы неправильные стимулы для развития электросетей – присоединение будет происходить только к низковольтным сетям: "В дальнейшем это приведет к существенному увеличению затрат на обслуживание сетей", – подчеркнул он.

Алексей Кущ также отметил, что унификация тарифов негативно повлияет и на существующие инвестиции: "Многие в Украине уже вложили деньги в строительство заводов и подстанций 35 киловольт именно ради присоединения на 1 класс распределения, и благодаря этому решению они получат "нежданчик", - отметил эксперт.

Напомним, что в НКРЭКУ сообщили о существовании инициативы по приведению тарифов на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения до одного уровня, находящегося на этапе обсуждения. Также обещали провести оценки экономических последствий такого решения и привлечь к дискуссии крупных небытовых потребителей.