Унификация тарифа на распределение приведет к остановке предприятий и росту социальной напряженности, – Буславец

Унификация тарифа на распределение электроэнергии, инициированная Министерством энергетики и НКРЭКУ – это прямое субсидирование потребителей за счет крупных предприятий, которое создаст новые проблемы на энергорынке, в частности – приведет к остановке предприятий и росту социального напряжения. Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец во время совещания по инициативе НКРЭКУ об отмене разделения потребителей электроэнергии на 1 и 2 классы напряжения, организованного в Федерации работодателей.

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"Инициатива снизить нагрузку на государственные предприятия – это прямое субсидирование одних за счет других. То есть мы и в новой модели все никак от субсидирования не уйдем. Все что-то придумываем, какие-то новые проблемы, на этом и без того искаженном рынке", – отметила Буславец.

Она подчеркнула, что объединение двух тарифов будет критической ошибкой, которая нанесет ущерб промышленности, и серьезно ухудшит экономический кризис в Украине.

Мы живем в условиях войны. И сейчас речь идет о разрушении нашей экономики в сделку только одной компании, которой не хватило денег от повышения тарифов для населения. Прежде власти нужно думать, как сохранить курицу, которая несет золотые яйца – в виде налогов, рабочих мест и валютной выручки в страну", - подчеркнула экс-министр.

По ее словам, то, что промышленность в Украине до сих пор пытается работать, даже при том, что стоимость электроэнергии в последнее время критически возросла – это уже чудо. Но унификация тарифа на распределение для энергоемких предприятий станет гибелью.

"Сейчас власти и регуляторы должны создавать благоприятные условия для бизнеса и развития промышленности. Да, нам пока помогают средствами. Но мы должны, в первую очередь, рассчитывать на собственную экономику. А большая промышленность – это крупный сектор, на который опирается экономика. И если такими решениями вы хотите довести до экономических проблем, социальных проблем и остановки предприятий, то цель будет достигнута", – резюмировала Буславец.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокоп заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.