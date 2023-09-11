'Укрметаллургпром' призвал Запад решительнее действовать для разблокирования морпортов Украины

Украинская морская торговля почти уничтожена, поэтому необходимо отказаться от формата крайне невыгодного для Украины "Зернового соглашения", и сконцентрировать усилия на восстановлении свободного судоходства в порты Украины.

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Об этом говорится в открытом обращении ОП "Укрметаллургпром" к руководству и полномочным представителям ООН, ЕС, США, Великобритании и Турции.

"Для полного разблокирования украинских портов и восстановления свободного судоходства в Черном море Украина нуждается в помощи в укреплении обороны портовой инфраструктуры и обеспечении безопасности судов в черноморском регионе, содействии созданию механизма коммерческого страхования/перестрахования рисков для судов в партнерстве с международными организациями и страховыми фондами и существенного усиление санкционного давления на Россию с целью предотвращения терроризма и пиратства в черноморском регионе", - говорится в обращении.

В "Укрметаллургпроме" напомнили: с начала полномасштабного вторжения черноморские порты, через которые происходил основной украинский экспорт и импорт в нашу страну, были заблокированы, что привело к фактической остановке их деятельности. В рамках "Зернового соглашения" был согласован экспорт продовольственных товаров, но остальные отрасли фактически были лишены доступа к морским перевозкам, что привело к катастрофическому сокращению промышленного производства в Украине.

"На сегодняшний день морская торговля Украины практически уничтожена страной-агрессором, из-за чего страдает не только Украина, несущая огромные экономические потери, а также значительное количество стран мира, в которых наблюдается дефицит продовольствия", - отмечается в обращении.

В объединении подчеркнули, что в настоящее время Россия продолжает вызывающе нарушать международное право и усиливать экономическую активность в черноморском регионе. Таким образом, "Зерновое соглашение" оказалось компромиссом с террористом и пиратом, сделавшим все возможное для подавления экономики Украины, одновременно получая финансы для войны против нашего народа.

"Учитывая указанное, в интересах Украины и всех стран-партнеров сделать все возможное, чтобы вернуть Украине ее право на свободную морскую торговлю, поскольку в текущей ситуации самое полное открытие морских портов для всех видов грузов создаст предпосылки для быстрого возобновления промышленного производства в Украине. Это позволит обеспечить рост украинского ВВП на 10%, даст бюджету порядка 4 млрд долларов дополнительных налоговых поступлений, и обеспечит рост валютной выручки на 18 млрд долларов в год", - резюмировали в "Укрметаллургпроме". ".

Обращение было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, Государственному секретарю США Энтони Блинкену, Министру обороны США Ллойду Остину ІІІ, Министру торговли США Джинни Раймондо, Президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, Министру иностранных дел Великобритании Великобритании , Министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру, послу США в Украине Бриджет Бринк, послу ЕС в Украине Матти Маасикасу, послу Великобритании в Украине Мелинди Симмонс, послу Турции в Украине Ягмуру Гюльдере.