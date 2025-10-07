Украинцы в возрасте от 40 лет получат деньги на прохождение медосмотра: что известно

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа профилактических медицинских осмотров для людей в возрасте от 40 лет. Она нацелена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств на ранних стадиях.

Видео дня

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона. Он отметил, что участники программы смогут получить средства на обследование в Дії.

"Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги во всех странах мира как основная причина смертности населения, в том числе и преждевременных причин смерти. Мы неоднократно говорили, что полномасштабное вторжение Российской Федерации повлияет на то, что инсульты и инфаркты станут моложе, и мы уже, к сожалению, видим эту картину. Поэтому и делаем определенные вещи для раннего выявления заболеваний, чтобы была возможность их профилактировать. В проекте бюджета на 2026 год предлагаем заложить средства для создания условий, направленных на профилактику заболеваний. Мы запускаем общенациональную кампанию профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств. Программа чекапов должна стартовать с 1 января", – сообщил Ляшко.

Как будет работать новая программа

Через месяц после дня рождения украинцам будет приходить push-сообщение с приглашением пройти "национальный чекап". После подтверждения участия деньги будут зачисляться на карточку в Дії.

Далее пациент сможет выбрать медицинское учреждение, в котором будет проходить соответствующий перечень обследований, лабораторные и инструментальные исследования.

В случае выявления отклонений человека направят к узкопрофильному специалисту.

По рекомендации врача, обследованному также будет выдан электронный рецепт на бесплатные лекарства, которые помогут лечить заболевания или сдержать их развитие.

"Поэтому следите за коммуникацией, и с 1 января мы стартуем", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно растет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Причем с каждым годом такие диагнозы "молодеют" и поражают уже даже 20-летних людей. Кардиолог назвала факторы риска и дала советы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!