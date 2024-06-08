Украинцам подсовывают фальшивые гривни: в НБУ рассказали, какие купюры подделывают

В Украине один из лучших показателей Европы по числу фальшивок. На один миллион настоящих банкнот гривны обнаруживают всего 2,1 поддельных. Чаще фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года.

Как говорится в сообщении НБУ, Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения, рассказал, что Национальный банк, как и ЕЦБ, оценивает уровень подделок по количеству поддельных банкнот в один миллион настоящих в обращении.

Да, с начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны в Украине остается низким. Это около 2,1 поддельных на один миллион подлинных банкнот по итогам 2023 года. В то же время в странах ЕС этот показатель был выше почти в восемь раз.

"Чаще всего злоумышленники подрабатывают и сбывают, в частности через торговые заведения, банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года. Поэтому банки, работая с клиентами, должны фокусироваться на предупреждении попадания в обращение поддельных банкнот старого образца. Банкноты гривны образца 2014-2019 годов имеют инновационные оптически-сменные элементы, которые кассовые работники и граждане могут легко проверить, а злоумышленникам - трудно подделать", - отметил Валерий Строчков.

Он добавил, что НБУ постоянно мониторит состояние изъятия из обращения поддельных денежных знаков и системно сотрудничает с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами по минимизации рисков попадания в оборот подделок. В частности, продолжает регулярную практику информирования банков и СИТ-компаний о признаках новых вариантов поддельных банкнот гривны и проведения обучающих семинаров для кассовых работников для повышения их осведомленности об основных элементах защиты денежных знаков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Национальный банк будет пытаться привести курс гривны в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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