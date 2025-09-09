Украинский банк упростил для аграриев процедуру приобретения сельскохозяйственной техники

Как сообщил украинский Sense Bank, отныне для аграриев юридических лиц доступен кредит без авансового взноса на приобретение сельскохозяйственной техники у официальных дилеров или производителей. Решения по таким кредитам принимаются в течение 3 дней.

Видео дня

Как отмечается в новости, преимуществом кредита является отсутствие авансового платежа. Максимальная сумма займа составляет 10 миллионов гривен, а срок – до пяти лет. В качестве залога оформляется приобретаемая техника, нотариальное удостоверение договора не требуется. График погашения устанавливается индивидуально для каждого клиента.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила важность расширения возможностей для аграриев в современных условиях.

"Сейчас именно аграрный сектор является локомотивом экономики Украины. Приобретение сельскохозяйственной техники с привлечением кредитных средств – это тяжелая и чрезвычайно бюрократизированная процедура. Sense Bank меняет это. Мы разработали уникальный процесс анализа предприятия – быстрый, но одновременно с этим глубокий и основательный. Убрав большинство требований, мы сделали шаг навстречу легкому и своевременному кредитованию аграриев", – подчеркнула Яна Шумунова.

В Sense Bank отмечают, что для оформления договора юридическому лицу нужно заполнить анкету, подать официальную финансовую отчетность и уточняющие данные к ней. Быстрый анализ предприятия проводится на базе собственной модели оценки Sense Bank, что позволяет значительно сократить время обработки заявки.