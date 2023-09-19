Украинские ТЭС обеспечены углем на отопительный сезон, несмотря на повышенную нагрузку, – Рябцев

Из-за высоких температур в течение лета тепловые электростанции были вынуждены использовать больше угля, однако они все равно снабжены углем на отопительный сезон.

Так считает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его мнению, главное не объем запасов (уголь на ТЭС – РЕД.), а наличие контрактов на поставку соответствующих ресурсов. Если эти контракты подписаны, считает он, то ни о каких запасах и накоплениях можно и не вести разговоров.

"Сейчас у нас очень любят называть какие-то абсолютные цифры, и потом думают, а почему, например, два месяца назад запасов энергетического угля было на складах 1,5 миллиона тонн, а сейчас сообщается, что 1,3 миллиона тонн. Дело в том, что уголь используется постоянно, используется тепловыми электростанциями. И, еще раз подчеркиваю, дело не в объемах, которые где где-то хранятся. Дело в обеспечении непрерывной работы ТЭС, которые являются едва ли не единственными объектами, обеспечивающими электрической энергией потребителей в так называемые пиковые часы, то есть утром и вечером", - убежден Рябцев.

Видео дня

Эксперт напомнил, что в связи с высокими температурами за лето увеличились объемы потребления энергетического угля и природного газа на ТЭС. Но, по его убеждению, учитывая те объемы контрактов (на поставку топлива – РЕД.), которые известны, каких-то существенных опасений относительно нормальной работы тепловой генерации и газоснабжения обычных потребителей нет. Однако Рябцев добавил, что единственное исключение – это энергетический уголь на складах государственной "Центрэнерго".

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил, что из-за ремонта АЭС тепловая генерация понесла дополнительную нагрузку, поэтому без привлечения импортного ресурса достичь запланированных Правительством на 15 октября запасов угля в 1,8 млн тонн вряд ли возможно.

На минувшей неделе в ДТЭК заявили, что законтрактовали 210 тысяч тонн импортного угля из Польши для стабильного прохождения отопительного сезона.