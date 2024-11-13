Украинские банки не стали удерживать курс доллара: сколько стоит валюта

В банках Украины вырос курс наличного доллара. В полдень 13 ноября они выставили его на среднем уровне 41,25/41,7 грн (покупка/продажа), что на 5.коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,65-41,75 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрэксимбанк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,69 грн;

Укрсиббанк – 41,68 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Укрэксимбанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Смысл Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках. Там выставили курс доллара на среднем уровне 41,37/41,81 грн (покупка/продажа). Что:

на 5 коп. дешевле в покупке;

на 3 коп. дороже в продаже, чем днем ранее.

Чего ожидать от доллара в ближайшие дни

В то же время, в ближайшие дни в обменниках Украины могут произойти изменения курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в рамках от 41 до 41,75 грн. Таким образом не исключается снижение курса как в покупке, та к и в продаже.

Изменения ожидаются и в банках, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, курс наличного доллара в них будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Т.е., прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже.

В целом же, по словам аналитика, "гривня выдержала шторм и даже немного укрепилась по отношению к доллару" после после выборов американского президента и заседания Федеральной резервной системы США (выполняет функцию центрального банка). Более того, отметил он, "теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке".

"В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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