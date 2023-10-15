Украине стало труднее получать финансовую помощь от партнеров: Марченко назвал причины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что нашему государству становится все труднее получать финансовую помощь от стран-партнеров. Причина этого заключается в том, что официальные лица ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

Кроме того, растет геополитическая напряженность. Об этом Марченко сказал 14 октября в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко), сообщает Reuters.

По словам министра, "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" уменьшают желание правительств этих государств оказывать поддержку Украине. В частности, он упомянул выборы, которые должны пройти в США и странах ЕС в следующем году.

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"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", – подчеркнул глава Минфина.

Из-за этого Украине сейчас приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать нам поддержку, говорит министр, сравнивая сегодняшний день с последней встречей в апреле. Так, на этой неделе на переговоры по поводу финансовой помощи повлиял конфликт между Израилем и ХАМАС – война вспыхнула в тот момент, когда делегаты направлялись в Марракеш.

"У нас уже есть некоторые обязательства, например, 5,4 млрд долларов по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников – США и Евросоюз", – добавил Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украине в 2024 году потребуется $42 млрд. финансовой помощи для покрытия дефицита бюджета. Эта сумма сопоставима с потребностями бюджета-2023, требующего по $3-4 млрд внешних вливаний ежемесячно.

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