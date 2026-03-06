Украина нарастила импорт электроэнергии даже в ночные часы благодаря пересмотру прайс-кэпов, – Немчинов

Пересмотр прайс-кэпов на рынке электроэнергии дал возможность существенно нарастить импорт в те часы, когда система больше всего нуждалась в дополнительном ресурсе, включая ночные периоды.

Об этом заявил Максим Немчинов, вице-президент энергетического сообщества Energy Club.

По его словам, после пересмотра ценовых ограничений импорт начал активнее заходить именно в те часы, когда в энергосистеме был наибольший дефицит.

"Импорт существенно вырос именно в те часы, в которые он был нужен. Потому что цена позволяла конкурировать", – отметил Немчинов.

Он пояснил, что ранее ночные прайс-кэпы не соответствовали реальной ситуации на рынке. Исторически они были ниже из-за традиционного профицита электроэнергии в ночные часы. Однако в условиях войны структура баланса изменилась.

"Ограничения, ночные прайс-кэпы, которые ограничивали цену электрической энергии ночью, они фактически не отражали рыночную ситуацию", – подчеркнул Немчинов.

По его словам, даже в ночные часы в энергосистеме возникал дефицит, а в отдельных городах графики отключений применялись ночью иногда чаще, чем днем. Именно поэтому пересмотр прайс-кэпов позволил выровнять ситуацию и сделать импорт экономически возможным в эти периоды.

Между тем Андриан Прокип, доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего, заявил, что отмена повышенных прайс-кэпов и возвращение к предыдущему уровню предельных цен может уменьшить доступность импортной электроэнергии уже с апреля.