Украина может потерять прогресс вступления в ЕС из-за проблемных пошлин на сою и рапс – СМИ

Введение непродуманного решения об установлении 10% экспортной пошлины на сою и рапс, а также дальнейшее блокирование экспорта из-за отсутствия нормативных документов и невозможности пользоваться льготами для производителей угрожают не только доходам фермерских хозяйств, но и процессу интеграции Украины в ЕС и потерей доверия инвесторов. Особенно учитывая, что правительство еще не рассматривает ситуацию как серьезную проблему.

Об этом пишет европейское издание EU Today.

"С начала сентября трейдеры и производители фактически потеряли возможность отправлять свои товары за границу, разрывая многомиллионные контракты и готовясь платить большие штрафы за простои судов в портах. Причина – плохо разработанная политика: правительство и парламент недавно ввели 10% пошлину на экспорт сои и рапса, чтобы "стимулировать внутреннюю переработку", но не предусмотрели льгот для мелких фермеров, которые должны иметь возможность самостоятельно продавать свой урожай, не платя сбора" – говорится в материале.

Впрочем, едва ли не большей проблемой, считают авторы, является нарушение норм Соглашения об ассоциации с ЕС и принципов Всемирной торговой организации. Соглашение прямо запрещает Украине вводить новые постоянные экспортные пошлины. Парламент официально назвал пошлину "временной", но установил ее на десять лет, что на практике является постоянным ограничением. Односторонние экспортные пошлины также противоречат основным принципам ВТО, включая предсказуемость и прозрачность торговой политики, говорится в материале. Внезапные изменения правил в середине года посылают один из худших сигналов иностранным инвесторам – не только в сельском хозяйстве, но и в других привлекательных для инвестиций секторах, от реконструкции до технологий, добавляет издание.

Сельскохозяйственные ассоциации также предупреждают, что если Киев не отменит пошлину, Европейский Союз может ответить введением импортных тарифов на украинские товары. Например сообщают, что Европа рассматривает возможность введения 5,6% пошлины на импорт украинской нефти.

Журналисты подчеркивают, что события разворачиваются на фоне переговоров о новом торговом соглашении с ЕС, которое должно заменить Автономные торговые меры (ATM), действовавшие до июня 2025 года с начала вторжения России. В обмен на более широкий доступ к рынку ожидается, что Украина постепенно введет производственные стандарты ЕС по благополучию животных, пестицидам, ГМО, ветеринарным правилам и защите окружающей среды, а полная гармонизация должна быть осуществлена до 2028 года.

Экономисты оценивают, что конец режима АТМ и без того будет стоить агросектору около 1,5 миллиарда долларов, что уже является большим давлением. "Однако правительство в Киеве сейчас усилило давление, введя дополнительные экспортные пошлины на ключевое сырье посреди нестабильной ситуации", – отмечают авторы.

Они добавляют, что правительство не выполнило домашнюю работу: не разработало механизм для разграничения сырья, которое экспортируют трейдеры (и должно подлежать налогообложению пошлиной), и сырья, которое экспортируют производители (мелкие или средние фермеры, подпадающие под освобождение от налогообложения). В результате таможенники решили, что все должны платить. Фактически начало экспортного сезона сошло с рельсов. По крайней мере 400 тыс. тонн рапса, законтрактованных на сентябрь, и еще 300 тыс. тонн – на октябрь, заблокированы до решения вопроса. Всего более 3 миллионов тонн собранного урожая ожидают экспортирования.

Издание также приводит комментарии инсайдеров о встрече с чиновниками: представители соответствующих ведомств ограничились ритуальными фразами вроде "к сожалению, мы не можем" и "к сожалению, мы не готовы взять на себя ответственность". "Фактически ответственные органы открыто признали свою неспособность решить торговый коллапс, который сами же и вызвали", – сказано в материале.

"Такой подход четко сигнализировал всем заинтересованным сторонам, включая европейские, что украинская власть не готова решать проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, и будет продолжать создавать препятствия для инвесторов, которые уже работают в стране или рассматривают возможность входа. Более того, он показал, что нарушения Соглашения об ассоциации с ЕС и норм ВТО – а вместе с ними статус нарушителя международных обязательств с поврежденной деловой репутацией из-за разорванных контрактов – не вызывают значительных опасений у правительства. Если во время переговоров о новом торговом соглашении с ЕС чиновникам не удастся обеспечить разумные условия взаимной торговли, спор по сое и рапсу вполне может рассматриваться как один из пусковых механизмов, приводящих к такой неудаче", – делает вывод автор.