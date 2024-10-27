Украина должна активно вести переговоры по отсрочке в уплате европейской экологической пошлины – EBA

Европейский союз декларирует введение экологического налога СВАМ как механизм защиты окружающей среды, но на самом деле он также является элементом ведения торговых войн, и с его помощью ЕС планирует оградить свой рынок от более дешевой продукции. Поэтому Украина должна отстаивать свои позиции и добиться отсрочки по уплате этого налога.

Видео дня

Такое убеждение выразила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации (EBA) Светлана Михайловская на круглом столе в GMK Center.

"Процессы СВАМ обсуждаются не только в Украине, но и в других странах мира. И мне очень понравилось выражение Джозефа Стиглица, американского политического аналитика и экономиста, лауреата Нобелевской премии: он очень прямолинейно сказал, что сегодня СВАМ не прибавляет веса климатической адженде и борьбе за окружающую среду. Вместо этого он раздувает торговые войны. Это факт, и мы это тоже понимаем. Промышленность ЕС находится в тисках, и политики пытаются вроде бы такими предостерегающими средствами уравновесить конкуренцию", – отметила Михайловская.

Поэтому, по ее убеждению, бизнес-сообщества ЕС, объединенные на разных площадках, и в том числе Украине, должны говорить о необходимости продления переходных периодов и дополнительного финансирования, чтобы защитить собственную промышленность и не сдавать свои переговорные позиции.

"Фактически те переговоры, которые мы начинаем вести сейчас и будем активно вести, лимитируются не только объемом финансирования, которое ЕС может предоставить Украине, в том числе компенсировать потери нашей промышленности. Но и по срокам внедрения тех или иных стандартов", - резюмировала Михайловская.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от СВАМ для украинской экономики будут расти ежегодно, и достигнут $1,44 млрд. Поэтому власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной и непровоцированной ситуацией, которая имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры". Украина уже три года находится в состоянии полномасштабной войны.