Цены на квартиры в Киеве пересчитали: сколько теперь стоит жилье

В Киеве на первичке (жилье от застройщика) средняя стоимость квадрата квартиры составляет 51,2 тыс. грн ($1240). Еще в январе цена была на уровне 49,2 тис. грн ($1250). При этом средняя стоимость квартиры на вторичке (однокомнатная) снизилась с января по август с $63 тыс. до $60 тыс.

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На самом деле цена зависит от многих факторов: расположения, класса ЖК, даже от этажа и вида из окна квартиры. В ЖК эконом-класса средняя стоимость квадрата составляет 40,6 тыс. грн ($980), комфорт – 43 тыс. грн ($1040), бизнес – 72,1 тыс. ($1760), а премиум-класса – 110,5 тыс. грн ($2670). Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Эконом-класс – это панельный дом с небольшими квартирами, без охраны и т.п. Панельный дом может относиться только к эконом-классу. Далее класс дома зависит и от инфраструктуры на территории ЖК, и от планировки квартир, и от паркинга, видеонаблюдения, входной группы и т.д.

"На самом деле большинство новостроек – это именно комфорт-класс", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA киевский риелтор Максим Б. "Я продавал объект в ЖК эконом-класса по Киеву, недалеко от Теремков. Это как будто только что построенная хрущевка", – добавляет он. Кстати, согласно данным ЛУН, на вторичке стоимость квадрата в панельке или хрущевке – $1100. А в новостройке – $1800. Самые дорогие – дореволюционные дома (стоимость квадрата достигает $2200). Обычно это исторические дома в центре.

За жилье в новостройке придется заплатить больше. Однако если старый жилищный фонд теряет свою ценность, то новостройка чаще всего после ввода дома в эксплуатацию только дорожает. "В хрущевках покупает сейчас в основном поколение бумеров, которое всю жизнь прожило в таких же квартирах и не планирует что-либо менять. Я, например, три дня назад продал хрущевку пенсионерам-переселенцам. У них были накопления, и дети помогли. Выбирали что-то очень доступное, чтобы не выше третьего этажа", – говорит риелтор Максим.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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