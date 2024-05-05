Требуется пересмотр тарифа на свет для строительства новых мощностей энергетики – DiXi Group

Решение о пересмотре тарифа для населения неотвратимо, потому что оно нужно для строительства энергетических объектов.

Об этом заявила президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

"Повышение тарифов неотвратимо, но оно и необходимо, потому что мы продолжаем очень много использовать ресурс нашего генерации на истощение. Для того чтобы быть уверенным, что у нас будет нормальная генерация через 10-15-20 лет, а мы сейчас говорим о новой генерации, о новых технологиях, это еще больше средств, для этого нужно, чтобы кто-то инвестировал", – сказала она.

Павленко добавила, что никто из инвесторов не станет вкладывать средства в новое поколение без пересмотра тарифа для населения.

Она объяснила, что сейчас у Украины нет на это средств, а западные инвесторы не приходят просто так и не предлагают свои деньги. Для этого требуются переговоры.

"Поэтому для того чтобы мы понимали, что у нас будет чистая энергия, безопасная энергия, постоянная энергия через 10-15-20 лет, я думаю, что абсолютно неотвратимо нам придется всем повышать тариф", – подытожила она.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует скорейшее и существенное повышение цен на электрическую энергию.