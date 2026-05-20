Свириденко объявила о работе над стратегией 'Экономики будущего' для Украины

Кабинет Министров совместно с международными партнерами и на основе аналитических данных Всемирного банка работает над созданием стратегии "Экономики будущего" для Украины.

Об этом говорится в сообщении главы правительства.

"Совместно с иностранными партнерами работаем над созданием стратегии "Экономики будущего" для Украины на основе аналитических данных Всемирного банка. Сегодня мы представили видение правительства по ее реализации участникам международного консультативного бизнес-совета, заседание которого состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского", – написала Свириденко.

В частности, речь идет о развитии оборонных технологий, энергетику, аграрный сектор, транспорт, машиностроение, ИТ и критические минералы.

По словам Юлии Свириденко, в основу этой стратегии заложены правила Европейского Союза – прежде всего построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора.

"Мы имеем амбициозную и одновременно достижимую цель – повысить средние темпы роста ВВП до 6% в год, производительность труда с нынешних 1,3% до 5%, а долю инвестиций в ВВП – с довоенных 16% до 24-30% ежегодно", – написала премьер.

По ее словам, следующим этапом будет переход к отбору флагманских инвестиционных проектов "Экономики будущего", которые будут представлены нашим партнерам на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая состоится в городе Гданьск 25-26 июня 2026 года.