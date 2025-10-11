Судебные споры не могут быть прикрытием для неуплаты за электроэнергию – ВЕА

Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) поддержала инициативу Регулятора по уточнению пункта 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии, которая позволит прекратить практику злоупотреблений со стороны небытовых потребителей-должников.

Видео дня

В ассоциации отмечают, согласно действующим правилам, небытовые потребители могут восстанавливать электроснабжение только на основании факта судебного обжалования отключения.

"На практике эта норма стала инструментом для злоупотреблений: должники имеют возможность долгое время пользоваться электроэнергией без оплаты, прикрываясь судебным процессом. Такая ситуация создает дополнительное давление на поставщиков и негативно влияет на финансовое состояние энергетических предприятий", – говорится в обращении.

В ВЭА считают, что инициатива НКРЭКУ является "своевременным и необходимым шагом".

"Она предусматривает, что для небытовых потребителей сам факт обращения в суд не будет автоматическим основанием для возобновления электроснабжения в случае неуплаты. В то же время добросовестные потребители остаются защищенными, поскольку могут обжаловать счета и акты в рамках договоров, имеют право на обеспечение иска в суде и могут требовать компенсацию в случае неправомерных действий поставщика", – отмечается в заявлении.

ВЭА отдельно подчеркивает, что проблемы водоканалов и других стратегических объектов не должны решаться за счет искажения рыночных правил.

"Для этого существуют другие инструменты — государственная субвенция, специальные обязательства (ПСО), пересмотр тарифов или поддержка со стороны местных властей. Для предприятий, оказавшихся в трудном положении, законодательство также предусматривает возможность реструктуризации и постепенного погашения задолженности", – отмечают в ассоциации.

"ВЭА убеждена, что предложенные изменения не ограничивают прав потребителей, а лишь устраняют лазейки, которые используются для бесплатного потребления электроэнергии. Это решение укрепит финансовую дисциплину, усилит стабильность энергетического сектора и позволит эффективнее поддерживать критическую инфраструктуру в условиях войны", – говорится в обращении.

Всеукраинская энергетическая ассамблея призвала к быстрому принятию изменений в соответствующий пункт правил как меры предосторожности против дальнейшего накопления долгов и разбалансировки энергосистемы.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что накопление долгов угрожает стабильности энергетической системы, работе водоканалов, ремонтам сетей и генерации.