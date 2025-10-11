УкраїнськаУКР
Судебные споры не могут быть прикрытием для неуплаты за электроэнергию – ВЕА

Глеб Иванов
Экономика
2 минуты
66
Иллюстрация. Долги за электроэнергию

Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) поддержала инициативу Регулятора по уточнению пункта 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии, которая позволит прекратить практику злоупотреблений со стороны небытовых потребителей-должников.

В ассоциации отмечают, согласно действующим правилам, небытовые потребители могут восстанавливать электроснабжение только на основании факта судебного обжалования отключения.

"На практике эта норма стала инструментом для злоупотреблений: должники имеют возможность долгое время пользоваться электроэнергией без оплаты, прикрываясь судебным процессом. Такая ситуация создает дополнительное давление на поставщиков и негативно влияет на финансовое состояние энергетических предприятий", – говорится в обращении.

В ВЭА считают, что инициатива НКРЭКУ является "своевременным и необходимым шагом".

"Она предусматривает, что для небытовых потребителей сам факт обращения в суд не будет автоматическим основанием для возобновления электроснабжения в случае неуплаты. В то же время добросовестные потребители остаются защищенными, поскольку могут обжаловать счета и акты в рамках договоров, имеют право на обеспечение иска в суде и могут требовать компенсацию в случае неправомерных действий поставщика", – отмечается в заявлении.

ВЭА отдельно подчеркивает, что проблемы водоканалов и других стратегических объектов не должны решаться за счет искажения рыночных правил.

"Для этого существуют другие инструменты — государственная субвенция, специальные обязательства (ПСО), пересмотр тарифов или поддержка со стороны местных властей. Для предприятий, оказавшихся в трудном положении, законодательство также предусматривает возможность реструктуризации и постепенного погашения задолженности", – отмечают в ассоциации.

"ВЭА убеждена, что предложенные изменения не ограничивают прав потребителей, а лишь устраняют лазейки, которые используются для бесплатного потребления электроэнергии. Это решение укрепит финансовую дисциплину, усилит стабильность энергетического сектора и позволит эффективнее поддерживать критическую инфраструктуру в условиях войны", – говорится в обращении.

Всеукраинская энергетическая ассамблея призвала к быстрому принятию изменений в соответствующий пункт правил как меры предосторожности против дальнейшего накопления долгов и разбалансировки энергосистемы.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что накопление долгов угрожает стабильности энергетической системы, работе водоканалов, ремонтам сетей и генерации.