Стартовали выплаты по программе 'Пакет школьника': кто и как может оформить помощь

В Украине стартовали выплаты по программе "Пакет школьника" на сумму более 430 млн гривен – их получили первые 86 тысяч украинских семей, чтобы подготовить своих детей к школе. Всего государство направит на это 1,2 млрд гривен – помощь рассчитана на каждого первоклассника.

Об этом сообщили на сайте правительства. Там отметили, что на данный момент почти 110 тысяч семей подали заявления на "Пакет школьника", из которых верифицировано уже 102 тысячи. В Минсоцполитики напомнили, кто может воспользоваться программой и как бизнесу присоединиться к ней.

Кто может получить "Пакет школьника" и как это сделать

Каждая семья, у которой ребенок в этом году идет в первый класс украинской школы, может получить финансовую помощь в размере 5 000 гривен в рамках государственной программы "Пакет школьника". Оформить и получить помощь может один из родителей или других законных представителей ребенка.

Ограничений по формату обучения нет – помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же касается формы собственности – государственное или частное учебное заведение.

В то же время по условиям программы те семьи, которые находятся за рубежом, смогут получить выплату после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), – после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Подать заявление на помощь можно онлайн через приложение Дія или офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Большинство украинцев выбирают онлайн-оформление – по состоянию на 29 августа через Дію подано 105 тысяч заявлений.

Чтобы подать заявление онлайн, нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер. Заявление на оформление услуги необходимо подписать Дія.Підписом, поэтому в приложении должен отображаться один из биометрических документов.

Подавая письменное заявление в сервисный центр ПФУ, нужно иметь при себе: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; налоговый номер (если он есть); документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Программа продлится до 15 ноября 2025 года. Даже если ребенок зачислен в первый класс уже после начала учебного года, помощь семье будет назначена.

Какой срок зачисления средств и на что их можно потратить

После подачи заявления и его верификации выплата поступит на Дія.Карту или на карту, оформленную по заявлению в сервисный центр ПФУ, в срок до 14 дней.

Оформить помощь и получить ее можно будет и после начала учебного года. Потратить средства можно в течение 180 дней с момента зачисления, поэтому воспользоваться ими можно позже.

Их можно использовать на покупку товаров для подготовки ребенка к школе, а именно: школьные принадлежности, детская одежда и обувь. Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, однако оплата производится только по безналу.

Как бизнес может присоединиться к программе

Программа не предусматривает отдельного механизма "регистрации" участников – участие открыто для всех магазинов со сферой деятельности "Торговля школьными принадлежностями (канцелярскими товарами), детской одеждой и обувью".

Родители могут использовать средства в любой торговой точке по всей Украине, где платежный терминал имеет MCC-код, который соответствует условиям государственной программы:

– 5641 – детская одежда;

– 5651 – одежда для всей семьи;

– 5661 – магазины обуви;

– 5943 – канцелярские товары.

"Программа "Пакет школьника" открыта и для ФЛП. Если предприниматель имеет терминал, который настроен на MCC-код, входящий в перечень разрешенных в рамках программы, тогда родители смогут оплачивать у него товары. То есть фактически все зависит от настройки терминала, а не от формального участия предпринимателя", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские семьи с первоклассниками получат от государства по 5 000 грн для подготовки ребенка к школе. Выплату можно оформить быстро и просто через приложение Дія или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Сделать это нужно не позднее 15 ноября 2025 года.

Полученные средства можно потратить на одежду, обувь, канцтовары и другие необходимые покупки для школы. Однако, украинцы могут получить отказ в выплате, в частности из-за некорректных или отсутствующих в государственном реестре данных о ребенке или его родителях.

