'Сотрудничают с разведкой Кремля': США ввели санкции против государственных медиа РФ

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 13 сентября, ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik. Также под санкции оказался связанный с этим холдингом топ-пропагандист Дмитрий Киселев.

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Об этом сообщил Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) Соединенных Штатов. Санкции наложили на генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главу АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.

Под санкции попала также автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" – юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT, а также АНО "Евразия", которая занимается распространением "культурной дипломатии" РФ за границей.

Об этих дополнительных санкциях против государственных медиа РФ объявили после того, как в Вашингтоне публично обвинили российскую телекомпанию RT в работе на разведку РФ и сбор средств на финансирование оккупационной армии в Украине.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что RT сотрудничает непосредственно с российской разведкой – она создала на базе канала киберподразделение, ответственное за глобальные операции влияния Кремля. Речь идет в частности о влиянии на выборы в Молдове.

Также пропагандисты ведут краудфандинговую программу, через которую собирают средства для поддержки и поставки военного оборудования российским подразделениям в Украине.

"Это снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы. Хотя краудфандинговая кампания открытая, скрыто то, что этой программой руководят руководители RT", – сказал Блинкен.

Он добавил, что Россия использует дезинформацию как оружие для "подрыва и поляризации свободных и открытых обществ в каждом уголке мира".

Как сообщал OBOZ.UA:

– США ввели новые санкции против России – десяти человек и двух организаций. Причиной этого стало их вмешательство в американские выборы.

– В американской разведке заявили, что сеть российских пропагандистских телеканалов RT пытается склонить избирателей США поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

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