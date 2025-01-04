Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине: Фицо угрожал остановить продажу тока

Государственный оператор электросетей Словакии SEPS заверил, что продолжит поставлять электроэнергию в Украину. Компания будет соблюдать контракты, заключенные с "Укрэнерго".

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Об этом сообщило издание DW со ссылкой на комментарий SEPS для чешского информационного агентства. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо еще несколько дней назад пригрозил отключить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транспортировку российского газа в Центральную Европу.

Он обосновал угрозу, указав на то, как прекращение транспортировки российского газа повлияет на экономику Европы. По словам Фицо, ЕС столкнется с дополнительными затратами на энергоносители в размере 120 миллиардов евро в течение следующих двух лет.

Украина транзит газа с 1 января 2025 года прекратила. Президент Владимир Зеленский заявил, что Фицо, похоже, получил поручение от Путина открыть второй энергетический фронт. Президент напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

Доля Словакии в импорте электричества в Украину – около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка и Фицо должен уважать общеевропейские правила, добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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