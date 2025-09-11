Напомню, что правительством планируется введение практически нового налога – на продажи через цифровые платформы, который в народе уже назвали налогом на OLX [и "кабанчиков"].

Впрочем, касаться этот налог (конечно, если его еще введёт согласно правительственной инициативе Верховная Рада и соответствующий закон подпишет президент) будет не только OLX (OnLine eXchange), а, понятно, всех цифровых платформ – например, Rozetka, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua и так далее (даже – в том числе – онлайн-такси).

Обложение доходов, получаемых через эти платформы физическими лицами, не являющимися самозанятыми, то есть не занимающимися независимой профессиональной деятельностью и не зарегистрированы как предприниматели, будет осуществляться в таком случае по льготной специальной ставке 5 процентов (дескать, скажите спасибо, что не 18% на общем уровне) плюс ещё будет по такой же ставке и военный сбор, то есть всего – 10%.

Отдельно отчитываться о таких доходах продавцам-физлицами будет не нужно: это будут делать за них сами цифровые платформы, которые обретут почетный статус налоговых донос-агентов и должны будут сдавать соответствующие персонифицированные отчеты.

Так что продавцам достаточно будет просто получать такие денежные средства на отдельный специальный счет, не превышая при этом 5 млн грн в год и не торгуя, безусловно, никаким алкотабаком либо чем-то иным подакцизным.

(Если же за год у физлица не более 3 продаж/транзакций общей стоимостью в рамках эквивалента 2 тысяч евро, то можно обойтись и без отдельного счета, но обложение все равно состоится.)

Под новый налог попадут также онлайн-услуги и аренда недвижимости или транспортных средств – если это будет происходить при участии цифровых платформ.

При этом считается, что вроде как речь идет не о новом налоге, а о новой льготе – наподобие очень похожего единого налога с ФЛП третьей группы без НДС (хотя у тех не 5+5, а только 5+1).

Так вот, все это была присказка, а сказка будет впереди. Итак, как теперь сообщают, согласно недавно обновлённому варианту правительственного законопроекта фактическое обложение этим будущим льготоналогом будет происходить лишь в случае превышения годовым доходом от соответствующей деятельности сумм в 12 прожиточных минимумов (причем, поскольку говорят о 36336 грн, имеется в виду, получается, прожиточный минимум для трудоспособных 2025 года). И хотя обложение планируют начать с января-2026, однако же если доход по итогам года не достигнет этой суммы, всё обещают вернуть.

Дело здесь, однако, для кое-кого не только в сумме, начиная с которой этот возврат не будет происходить, а уже в самом факте, так сказать, "рассекречивания" онлайн-платформами такой деятельности, ведь законодательство тут устанавливает для определённых категорий определённые ограничения (в частности, для работников органов государственной власти и местного самоуправления).

В то же время такая форма обложения может оказаться и более привлекательной, чем даже единый налог: нет фиксированных сумм, которые надо заплатить и тогда, когда дохода [почти] нет, как для ФОПов групп 1 и 2; к тому же для группы 1 гораздо меньше ограничение дохода, который можно иметь за год, чтобы на ней оставаться; более того – даже имеется определенное преимущество и по сравнению с группой 3 (хотя там – см. выше – если нет НДС, лишь 5+1%, а не 5+5): нет фиксированной суммы минимального ЕСВ, которую и в группе 3 необходимо платить при отсутствии работодателя, и для не очень уверенных в своих будущих доходах это весьма важно.

[Небольшой бонус: расширяя тему, напомню о еще одном – не очень известном! – налоге, для которого тоже существует нижняя граница дохода, лишь при превышении которой происходит обложение. Имею в виду так называемую скорректированную прибыль контролируемой иностранной компании (КИК), не облагаемую, в частности, при непревышении общим доходом контролирующего лица от всех его КИК из всех источников годовой суммы 2 млн евро в эквиваленте (хотя отчитываться всё равно надо!!!), – волшебные цифры из НКУ 39-2.4.2.1.]