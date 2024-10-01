Россия обстреляла подстанцию Запорожской АЭС: станция на грани блекаута

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС (ЗАЭС) 1 октября снова оказалась на грани блекаута. В результате российского обстрела магистральной подстанции была обесточена одна из линий питания станции.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Действия РФ в ведомстве назвали очередным актом ядерного терроризма.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что энергетики уже ведут работу по ликвидации последствий обстрелов. В ведмостве уверяют, что специалисты стараются как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

Напомним, целью российских атак в последнее время стала не только оккупированная ЗАЭС, но и атомные станции на подконтрольной Украине территории. В частности, во время самого массированного российского удара по украинской энергетике 26 августа от сети отключились 4 энергоблока АЭС – на Ривненской и Южно-Украинской электростанциях.

По словам независимого эксперта по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольги Кошарной, РФ била по периферийным трансформаторам вблизи АЭС. Это и привело к колебаниям в энергосистеме, которые вынудили АЭС отключить часть блоков.

Кошарноя объяснила, что если бы РФ попала в трансформаторы открытых распределительных устройств, энергоблоки остановились бы штатно, в регламентном режиме аварийной защитой. Но россияне в свое время проектировали такие блоки, а потом били именно по периферийным трансформаторам, а это, с ее слов, привело к нештатной ситуации.

В связи с этим в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило мониторинговую миссию в Украине. С сентября-2024 специалисты агентства будут следить не только за ситуацией на АЭС, но и на подстанциях, распложенных рядом с атомными станциями. Эти объекты критически важны для работы украинских АЭС.

"Присутствие мониторинговой миссии МАГАТЭ на ключевых электроподстанциях должно стать дополнительным фактором сдерживания России от ударов по объектам системы передачи. Внимание международного сообщества является залогом нашей поддержки в противодействии энергетическому террору", – заявлял и.о. главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

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