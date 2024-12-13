Российская атака повлияла на работу АЭС в Украине: сколько реакторов снизили мощность
Из-за массированной российской атаки на украинскую энергетику в Украине пришлось уменьшать мощность генерации на атомных электростанциях (АЭС). Это произошло на пяти из девяти работающих энергоблоков.
Об этом уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на официальной странице в соцсети X (экс-Twitter) "Сегодня 5 из 9 ядерных реакторов в Украине снизили мощность из-за ракетной атаки", – говорится в сообщении МАГАТЭ.
При этом в агентстве не стали уточнять, кто именно устроил ракетную атаку. Это возмутило украинцев, которые в комментариях требуют у МАГАТЭ уточнить, что именно действия России привели к снижению мощности АЭС.
Российские обстрелы влияют на работу украинских АЭС и представляют опасность, даже если удары не приходятся напрямую по атомной инфраструктуре. Дело в том, что в случае внезапного выхода из строя систем распределения электроэнергии атомным станциям нужно резко снижать мощность, что довольно сложно реализовать на практике.
Если это не произойдет вовремя, оборудование может попросту "сгореть". А последствия такой аварии могут создавать реальную опасность ядерной катастрофы.
Напомним, 13 декабря энергетические объекты Украины оказались под новым массированным ударом РФ. В частности, были атакованы ТЭС компании ДТЭК и другие энергообъекты в нескольких регионах.
В связи с этим почасовые графики отключений электроэнергии по всей Украине усилены до трех очередей, то есть выключать могут до 50% потребителей одновременно. Такой режим будет действовать до 19:00.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу экс-министра энергетики и защиты окружающей среды (2019-2020) Алексея Оржеля, Украина еще долгое время будет испытывать дефицит электроэнергии, а восстановление разрушенной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры потребует многомиллиардных вливаний. Эти расходы, вероятно, переложат на конечного потребителя, что приведет к удорожанию коммунальных услуг.
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