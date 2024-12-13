Дефицит электроэнергии будет длиться годами: украинцев призывают готовиться к худшему сценарию

Украинцы еще долгое время будут испытывать дефицит электроэнергии, поскольку восстановление разрушенной в результате российских массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры требует многомиллиардных вливаний. Из-за Эти расходы переложат на конечного потребителя, что приведет к удорожанию стоимости коммунальных услуг.

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Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины в 2019-2020 годах Алексей Оржель заявил в эфире OBOZ TV. Но следующий этап роста тарифов наступит уже не в этом сезоне, а возможно даже после войны, считает он.

Экс-министр напомнил, что потребители услуг находятся в достаточно затруднительном положении, так как постоянные отключения сказываются на стоимости всех товаров и услуг. "Украинцам во время войны очень трудно. Многие вынуждены переселенцев на сегодня", – подчеркнул Оржель.

В то же время бизнес энергетика нуждается в восстановлении, поскольку даже ресурсной и финансовой поддержки со стороны партнеров не хватает, Алексей Оржель отметил, что масштаб повреждений энергетики является критическим. Не спасает ситуацию даже то, что многие украинцы уехали за границу.

"Как результат этот дефицит будет годами. Для того чтобы его восстановить, для того, чтобы построить новую энергетику, более распределенную, более энергоэффективную, нам нужны достаточно огромные средства, иногда это миллиарды долларов. Для того чтобы эти миллиарды долларов где-то взять, за них должно заплатить потребитель", – сказал бывший министр и предупредил, что население ждут болезненные решения власти.

Впрочем, эксперт считает, что до конца сезона стоимость коммунальных услуг не изменится из-за постоянных ограничений в питании. Но повышение тарифов остается неизбежным.

"После победы надо опять-таки оценить наши перспективы, наш энергетический баланс, построить новую энергетику и объяснить украинцам, почему такие тарифы, почему они стали такими, и что их ждет ближайшее время. Но это вопрос будущего", – резюмирует Оржель.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за год – с ноября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы на коммунальные услуги в Украине увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не на все – электроэнергия подорожала сразу на 63,6%. , а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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