Реформа железных дорог в ЕС снизила цены на перевозки, этот опыт должна перенять УЗ – СМИ

Либерализация железнодорожного рынка в ЕС привела к снижению цен на грузовые и пассажирские перевозки и улучшению качества сервиса. Этот опыт должна перенять "Укрзалізниця", вместо повышения тарифов на грузовые перевозки, которое сейчас готовится.

Видео дня

Об этом говоритсяв материале Центра транспортного анализа и основе отчета ЕК.

В Центре напомнили, что недавно правительство подало в Верховную Раду законопроект о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта. В заключительных положениях правительство обязалось не позднее чем через полгода после его принятия внести в парламент отдельный закон о либерализации рынка железнодорожных перевозок. Это необходимо для адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и открытия рынка для конкуренции.

"Зато "Укрзалізниця" сохраняет планы повысить тарифы на грузовые перевозки в два этапа в 2026 году – сначала на 27%, а затем еще на 11%. Представители промышленных отраслей предупреждают, что такие действия государственного монополиста могут не увеличить поступления, а, наоборот, сократить грузовую базу, переориентировать часть перевозок на автотранспорт и ослабить экономику", – отметили в Центре.

Издание также приводит исследование Еврокомиссии "Исследование цен на услуги пассажирского и грузового железнодорожного транспорта для конечных клиентов" – оно показывает, что в Европе обуздать рост стоимости перевозок позволило именно открытие рынка. Согласно результатам, конкуренция на рынке железнодорожных перевозок снизила цены для конечных клиентов, расширила перечень услуг и улучшила качество сервиса. Выводы сделаны на основе опроса участников рынка в разных странах ЕС.

В частности, в ряде стран исследование зафиксировало прямой эффект на цены, говорят в Центре: во Франции и Хорватии тарифы на грузовые перевозки снизились после входа новых игроков. В Хорватии за 8 лет после либерализации новые операторы получили уже 43% рынка. Во Франции доля исторического оператора SNCF Fret сократилась до 49%. На отдельных маршрутах падение цен показательно: стоимость транспортировки контейнера из Антверпена в Базель снизилась примерно на 15%, что сделало железную дорогу более конкурентной для бизнеса.

Конкуренция также стимулировала повышение эффективности. Новые операторы оптимизируют расходы, в частности за счет мультифункционального персонала и более гибких производственных моделей. Во Франции частные компании обучали машинистов выполнять дополнительные функции, что позволило сократить потребность в персонале на один поезд и, соответственно, снизить эксплуатационные расходы. В Швеции новые игроки резко увеличили чистый доход на одного сотрудника.

Для пассажирских перевозок в странах, которые первыми открыли рынок, конкуренция способствовала снижению стоимости билетов и улучшению сервиса по сравнению с ситуацией до реформ. Это сделало железную дорогу более привлекательной, вернув часть пассажиров с других видов транспорта. Таким образом, конкуренция стала инструментом не только для снижения цен, но и для роста спроса.

"Опыт ЕС показывает, что открытие железнодорожного рынка и допуск конкурентов могут стать механизмом для сдерживания тарифов и улучшения услуг вместо их повышения в условиях монополии. В контексте планов "Укрзалізниці" повысить грузовые тарифы выполнение обязательств по либерализации рынка, предусмотренных правительственным законопроектом, становится ключевым элементом дальнейшей реформы сектора", – указывают в ЦТС.