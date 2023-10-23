Проблемы в энергетике ставят под угрозу экономическое восстановление Украины, – Бужан

Центр экономического восстановления выступает за полную либерализацию энергетического рынка и отмену ценовых ограничений (прайс-кепов – ред.) на рынке электроэнергии.

Об этом заявил руководитель направления энергетика и климат в Центре экономического восстановления Владимир Бужан в ходе обсуждения в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вопрос пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

В частности он пояснил, что в настоящее время из-за проблем в энергетике финансирование энергетических проектов по всем видам генерации экономически нецелесообразно.

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"Для строительства нового поколения нам нужны экономически привлекательные условия. Первое - это при отсутствии долгов. Второй момент - это прогнозируемость условий на рынке, определенные ожидания со стороны участников рынка. Они должны соответствовать именно рыночным условиям, чтобы обеспечить экономическую привлекательность", - сказал он. Бужан.

Он подчеркнул, что проблемы в энергетике ставят под угрозу экономическое обновление, поскольку без электроэнергии экономики не будет.

Бужан добавил, что лучшим и самым дешевым решением для повышения постоянства энергосистемы является обеспечение собственного производства электроэнергии.

"Самое главное - это имеющийся ресурс, при чем внутреннего производства. Поэтому наш Центр поддерживает либерализацию рынка и отмену прайс-кепов", - подытожил он.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине нужно установить на евро.