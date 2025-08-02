Правительство упростило восстановление поврежденного оккупантами имущества: что изменилось

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об упрощении восстановления поврежденного российскими оккупантами имущества. Финансирование будет идти из местных бюджетов или международной помощи.

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Об этом сообщила глава правительства в субботу, 2 августа, в Telegram. По словам Свириденко, все действия будут фиксироваться в электронной системе.

"После очередного ужасного обстрела Киева Правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье – многоквартирные дома и общежития", – отметила она.

Свириденко пояснила, что упрощенная процедура предусматривает, что основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. При этом все действия будут фиксироваться в электронной системе, а ответственность за сроки и качество – на местах.

"Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе еВідновлення", – объяснила премьер-министр.

Кроме этого, правительство предусмотрело возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание – до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты, по словам Свириденко, могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Что предшествовало

Кабинет министров Украины собрался на срочное заседание в субботу, 2 августа. На нем правительство рассмотрело два основных вопроса:

направлен президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая;

запуск дополнительного механизма, который позволит украинцам быстрее восстанавливать жилье, которое повредили или разрушили оккупанты.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о начале масштабной реформы украинской таможни. Ее цель – превратить ведомство в современную сервисную службу, которая будет соответствовать стандартам Европейского Союза.

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