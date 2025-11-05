Правительство призвали компенсировать 'Укрзалізниці' потери на выполнение социальных функций

Правительство должно перейти к прямому субсидированию пассажирских перевозок "Укрзалізниці" из бюджета, чтобы предотвратить стремительное повышение грузовых тарифов и уменьшить давление на бизнес, работающий в сложных условиях военного времени. С таким призывом к чиновникам обратились руководители отраслевых ассоциаций "Укрметаллургпром" Александр Каленков, Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев, Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, и "Укрцемент" Людмила Крипка на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Они отметили, что пассажирские перевозки по железной дороге годами остаются убыточными: в 2025 году УЗ прогнозирует убыток на уровне 23 млрд грн, а в 2026 году – около 26 млрд грн.

Расходы на финансирование пассажирских перевозок покрываются за счет прибыли, которую УЗ получает от перевозки грузов, хотя это создает дополнительное давление на бизнес из-за постоянного повышения тарифов. Сейчас на рассмотрении правительства находится предложение УЗ по очередному повышению стоимости грузовых перевозок, на 37%. Бизнес считает такой рост необоснованным, ведь расходы на поддержание социальной функции железной дороги должно взять на себя государство.

"Укрзалізниця" перекладывает расходы (на обеспечение пассажирских перевозок. – Ред.) на грузовые тарифы, потому что у них нет другого выбора. Но такую ситуацию трудно назвать нормальной. Во многих европейских странах есть субсидирование пассажирских перевозок, и у нас оно тоже может существовать, тем более во времена войны, когда мы все заинтересованы в том, чтобы люди могли перемещаться внутри страны", – отметил Александр Каленков.

Он отметил, что дальнейшее покрытие убытков пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок будет иметь негативное влияние на деятельность УЗ, поскольку постоянное повышение грузовых тарифов заставит бизнес искать альтернативные пути доставки товаров и в конечном итоге приведет к уменьшению грузопотока и денежных поступлений УЗ. К тому же, стоимость перевозки грузов по железной дороге в Украине уже на 15-20% дороже, чем в соседней Польше или Словакии, что также негативно влияет на конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках.

Представители отраслевых объединений обратили внимание, что без государственных субсидий для УЗ стоимость грузовых перевозок может стать критически высокой для промышленных предприятий. Это в свою очередь приведет к уменьшению объемов производства и потере рынков сбыта, а в перспективе – к остановке производств.

"Нам нужно найти оптимальное решение в рамках промышленной политики, исходя из того, что уже сейчас тарифы самые высокие в Европе, работа (государственных. – Ред.) компаний неидеальна, и при этом они финансируют социальные проекты государства, как тарифы на электричество для населения или стоимость билетов на поезда. Но государство не выполняет свои обязательства перед этими компаниями, поскольку именно государство должно покрывать эти расходы. Мы понимаем, в какой ситуации мы все находимся. Но государству все же легче найти миллиарды гривен, чтобы целевыми траншами финансировать эти проекты через бюджет, а не вытягивать последние деньги из предприятий", – отметили участники.