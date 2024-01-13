Правительство было вынуждено отменить запрет на отключение должников, потому что потребители могли остаться без света, – Плачков

Кабинет Министров был вынужден отменить запрет на отключение должников, потому что потребители могли остаться без электроснабжения.

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Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Он пояснил, что этой зимой украинская энергосистема вошла с меньшим запасом мощностей. Это связано с массированными атаками на энергетические объекты.

Также из-за уменьшения температуры возросло потребление электроэнергии. В таких условиях запрет на отключение потребителей из-за долгов может привести к блэкаутам.

"Правительство вынуждено это было сделать (отменить запрет на отключение потребителей. – Ред.). Не потому, что оно хотело или потому что оно право. Оно вынуждено, потому что могут остаться без электроэнергии очень много потребителей", – сказал Плачков.

Экс-министр энергетики добавил, что население дисциплинированно платит за потребленную электроэнергию, в то время как значительное количество долгов формируют юридические лица.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.