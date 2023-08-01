Прайс-кепы мешают увеличению импорта электроэнергии в Украину, – Омельченко

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко проанализировал месяц работы новых ценовых ограничений (прайс-кепов – ред.) на рынке электроэнергии и пришел к выводу, что их ослабление оздоровило рыночные механизмы, но они все еще мешают увеличению импорта электричества.

Видео дня

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Омельченко отметил, что благодаря ослаблению давления предельных цен стоимость электроэнергии начала формироваться ввиду реального баланса спроса/предложения. Эксперт добавил, что через месяц работы новые прайс-кепы все же позволили привлечь импорт электроэнергии для покрытия дефицита, особенно в вечерние часы.

"Импорт помогает энергосистеме Украины легче пройти пиковые нагрузки, однако помимо ограниченного физического объема межгосударственного пересечения, главным сдерживающим фактором увеличения импорта электроэнергии являются искусственные ценовые ограничения на рынке – ведь цена в соседних странах Европы обычно выше установленных ценовых кэпов и это блокирует импорт дефицитной и такой нужной электроэнергии", - написал он.

Омельченко добавил, что в течение июля цены на рынке "на сутки вперед" в Украине начали отражать реальную текущую ситуацию с общим балансом электроэнергии в стране.

"Однако уровень ценовых ограничений до сих пор искусственно ограничивает формирование реальной ценовой конъюнктуры, что наглядно видно по тому, как часто цены на рынке упираются в "потолок" прайс-кепов", - подытожил эксперт.

Напомним, в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие прайс-кепы и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.